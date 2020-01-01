Свитолина выиграла турнир в Берлине, обыграв в финале Квитову
Украинка пробилась во второй этап соревнования.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира Bett 1 Aces в Берлине.
В финальной встрече украинка сумела обыграть Петру Квитову.
Элина Свитолина - Петра Квитова - 3:6, 6:1, 10:5.
Поединок продолжался 1 час 29 минут. За это время Свитолина сумела реализовать четыре брейк-пойнта из 12, выполнила четыре подачи навылет и сделала 5 двойных ошибок. Квитова, в свою очередь, реализовала три брейка из 12, сделала четыре эйса и пять двойных ошибок.
Отметим, что 18 июля в Берлине стартует второй этап выставочного турнира. Матчи будут проводиться на хардовом покрытии. В первом поединке Свитолина сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова - Кики Бертенс.
Ранее сообщалось, что Свитолина может пропустить US Open.
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