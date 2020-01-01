Свитолина выиграла турнир в Берлине, обыграв в финале Квитову

Украинка пробилась во второй этап соревнования.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира Bett 1 Aces в Берлине.

В финальной встрече украинка сумела обыграть Петру Квитову.

Элина Свитолина - Петра Квитова - 3:6, 6:1, 10:5.

Поединок продолжался 1 час 29 минут. За это время Свитолина сумела реализовать четыре брейк-пойнта из 12, выполнила четыре подачи навылет и сделала 5 двойных ошибок. Квитова, в свою очередь, реализовала три брейка из 12, сделала четыре эйса и пять двойных ошибок.

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Отметим, что 18 июля в Берлине стартует второй этап выставочного турнира. Матчи будут проводиться на хардовом покрытии. В первом поединке Свитолина сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова - Кики Бертенс.

Ранее сообщалось, что Свитолина может пропустить US Open.