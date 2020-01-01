Бертенс: Сейчас я бы отказалась от поездки на US Open

Представительница Нидерландов пока не уверена в своем участии в соревнованиях.

Седьмая ракетка мира Кики Бертенс рассказала, собирается ли она играть на турнирах в США.

“Пока мы следим за ситуацией. Думаю, что заявлюсь на US Open и турнир Western & Southern Open, но окончательное решение приму в последний момент.

Если честно, сейчас я бы отказалась от поездки в Нью-Йорк. Но еще многое может измениться до того времени. Если в США станет достаточно безопасно, мы поедем, если нет - останемся и будем готовиться к турнирам на грунте.

По возвращении из США в Европу нужно провести две недели на карантине, из-за чего придется пропустить первые две недели грунта. Меня это не устраивает. Но ситуация меняется, поэтому подожду новостей, а потом решу“, - цитирует Бертенс AD.

Ранее Элина Свитолина заявила, что пропустит Открытый чемпионат США.