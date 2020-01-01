Переключиться на мобильную версию

Бертенс: Сейчас я бы отказалась от поездки на US Open

Комментариев: 0
Представительница Нидерландов пока не уверена в своем участии в соревнованиях.
Кики Бертенс
Кики Бертенс
Getty Images

Седьмая ракетка мира Кики Бертенс рассказала, собирается ли она играть на турнирах в США.

“Пока мы следим за ситуацией. Думаю, что заявлюсь на US Open и турнир Western & Southern Open, но окончательное решение приму в последний момент.

Если честно, сейчас я бы отказалась от поездки в Нью-Йорк. Но еще многое может измениться до того времени. Если в США станет достаточно безопасно, мы поедем, если нет - останемся и будем готовиться к турнирам на грунте.

По возвращении из США в Европу нужно провести две недели на карантине, из-за чего придется пропустить первые две недели грунта. Меня это не устраивает. Но ситуация меняется, поэтому подожду новостей, а потом решу“, - цитирует Бертенс AD.

Ранее Элина Свитолина заявила, что пропустит Открытый чемпионат США.

Поделись:
Теги: теннис, Кики Бертенс, US Open, Открытый чемпионат США по теннису
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь