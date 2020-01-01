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Тренер Серены Уильямс: Смена континентов во время пандемии выглядит невозможной задачей

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Патрик Муратоглу считает, что теннисистам придется выбирать между двумя турнирами Большого Шлема.
Патрик Муратоглу
Патрик Муратоглу
Getty Images

Патрик Муратоглу, тренер экс-первой ракетки мира Серены Уильямс, высказался о расписании теннисного сезона в контексте пандемии коронавируса.

“Расписание сумасшедшее. Не знаю, что случится в августе, но некоторые теннисисты будут более подготовлены, чем другие. Менять континенты, покрытия и все остальное выглядит невозможной задачей. Это выглядит еще более безумно, учитывая ограничения на путешествия и карантин.

Как это возможно? У нас нет международного правила, которое позволит профессиональным спортсменам не отбывать карантин по прибытии в другую страну. Я не представляю, как это будет работать.

Нужно выяснить, будет ли обязательный карантин после возвращения в Европу из США. Если будет, то просто придется выбирать, остаться в Европе или отправиться в США“, - цитирует Муратоглу Tennis Head.

Ранее ATP и WTA представили официальный календарь сезона.

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Теги: теннис, Серена Уильямс, Патрик Муратоглу, Ролан Гаррос, Открытый чемпионат США, US Open
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