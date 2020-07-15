Финал турнира в Берлине с участием Свитолиной перенесен

Теннисистки сыграют в ангаре.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня, 16 июля, должна была сыграть против Петры Квитовой в рамках финала выставочного турнира bett1Aces в Берлине.

Как сообщают организаторы соревнования, этот поединок был перенесен из-за большего дождя, который шел целый день.

When you’re in the @bett1aces final and its raining all day... pic.twitter.com/3gERaEdE4A — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) July 15, 2020

Отмечается, что финал состоится в пятницу, 17 июля. Кроме того, теннисистки сыграют на хардовом покрытие вместо травы. Встреча состоится в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф.

Ранее сообщалось, что Свитолина может пропустить US Open.