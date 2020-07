Финал турнира в Берлине с участием Свитолиной перенесен

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня, 16 июля, должна была сыграть против Петры Квитовой в рамках финала выставочного турнира bett1Aces в Берлине.

Как сообщают организаторы соревнования, этот поединок был перенесен из-за большего дождя, который шел целый день.

When you’re in the @bett1aces final and its raining all day... pic.twitter.com/3gERaEdE4A