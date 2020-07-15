Переключиться на мобильную версию

Финал турнира в Берлине с участием Свитолиной перенесен

Комментариев: 0
Теннисистки сыграют в ангаре.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня, 16 июля, должна была сыграть против Петры Квитовой в рамках финала выставочного турнира bett1Aces в Берлине.

Как сообщают организаторы соревнования, этот поединок был перенесен из-за большего дождя, который шел целый день.

Отмечается, что финал состоится в пятницу, 17 июля. Кроме того, теннисистки сыграют на хардовом покрытие вместо травы. Встреча состоится в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф.

Ранее сообщалось, что Свитолина может пропустить US Open.

Поделись:
Теги: Элина Свитолина, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь