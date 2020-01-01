Ястремская заявилась на турнир WTA в Палермо
На теннисный турнир заявилось немало известных спортсменок.
В Палермо (остров Сицилия, Италия) в августе будет проведен теннисный турнир WTA International.
Организаторы соревнования, который состоится в период с 3 по 9 августа, объявили заявочный лист, в котором оказалась вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.
Вашему вниманию ТОП-10 теннисисток, которые выступят на турнире в Палермо:
- Симона Халеп;
- Йоханна Конта;
- Петра Мартич;
- Маркета Вондроушова;
- Мария Саккари;
- Аннет Контавейт;
- Элис Мертенс;
- Донна Векич;
- Даяна Ястремская;
- Каролина Мучова.
Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская попала в крупный расистский скандал.
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