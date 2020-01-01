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Ястремская заявилась на турнир WTA в Палермо

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На теннисный турнир заявилось немало известных спортсменок.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

В Палермо (остров Сицилия, Италия) в августе будет проведен теннисный турнир WTA International.

Организаторы соревнования, который состоится в период с 3 по 9 августа, объявили заявочный лист, в котором оказалась вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.

Вашему вниманию ТОП-10 теннисисток, которые выступят на турнире в Палермо:

  • Симона Халеп;
  • Йоханна Конта;
  • Петра Мартич;
  • Маркета Вондроушова;
  • Мария Саккари;
  • Аннет Контавейт;
  • Элис Мертенс;
  • Донна Векич;
  • Даяна Ястремская;
  • Каролина Мучова.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская попала в крупный расистский скандал.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Палермо, WTA, турнир
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