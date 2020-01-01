Ястремская заявилась на турнир WTA в Палермо

На теннисный турнир заявилось немало известных спортсменок.

В Палермо (остров Сицилия, Италия) в августе будет проведен теннисный турнир WTA International.

Организаторы соревнования, который состоится в период с 3 по 9 августа, объявили заявочный лист, в котором оказалась вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.

Вашему вниманию ТОП-10 теннисисток, которые выступят на турнире в Палермо:

Симона Халеп;

Йоханна Конта;

Петра Мартич;

Маркета Вондроушова;

Мария Саккари;

Аннет Контавейт;

Элис Мертенс;

Донна Векич;

Даяна Ястремская;

Каролина Мучова.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская попала в крупный расистский скандал.