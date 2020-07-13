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Глава ATP: Пока у нас нет представления, как проводить европейские турниры в помещении

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Андреа Гауденци отметил, что тур не сможет останавливать турниры из-за одного позитивного теста на коронавирус.
Андреа Гауденци
Андреа Гауденци
ATP Tour

Глава ATP Андреа Гауденци поделился своим мнением о ситуации вокруг возобновления сезона.

“Пока у нас нет представления, как проводить азиатскую серию или европейские турниры в помещении. Мы не можем предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Сейчас у нас больше вопросов, чем ответов. Пока сохраняю оптимизм. Но нужно понимать, что мы не можем останавливать турниры из-за одного положительного теста, особенно если они были на поздних стадиях. Поэтому нам нужно обеспечить полную безопасность.

Следующие две недели все решат“, - приводит слова функционера Ubitennis. 

Ранее ATP и WTA представили официальный календарь сезона.

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Теги: теннис, ATP, Андреа Гауденци
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