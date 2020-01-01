Определилась соперница Свитолиной в финале выставочного турнира в Берлине

Украинка встретится с Петрой Квитовой.

Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс в полуфинале выставочного турнира bett1 ACES в Берлине (Германия).

Полуфинал

Петра Квитова (Чехия) - Кики Бертенс (Нидерланды, 2) - 6:3, 6:2

Матч продолжался полтора часа. За это время Квитова подала три эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала все четыре брейк-поинта. На счету представительницы Нидерландов четыре подачи навылет, две двойные ошибки и один выигранный гейм на подаче соперницы.

Таким образом, в финале Квитова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая в 1/2 разобралась с Анастасией Севастовой.