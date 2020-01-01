Свитолина: Моей мотивацией поехать в США могла бы стать защита очков, но это будет сложно

Украинка не планирует участвовать на US Open.

Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла решение пропустить Открытый чемпионат США.

“Думаю, я буду стартовать в Мадриде и не буду играть на US Open. На данный момент так, но пока это не окончательное решение.

Моей мотивацией поехать в США могла бы стать защита очков. Я бы не хотела терять позиции в рейтинге. Учитывая правила WTA, я смогла бы заработать новые очки только в том случае, если бы выступила на US Open лучше, чем в прошлом сезоне.

Прошлогодний результат превзойти, или даже повторить его, будет довольно сложно. Думаю, сейчас мне будет более важнее потренироваться на грунте. Мы все еще не знаем, что произойдет дальше, каждую неделю ситуация меняется“, - цитирует украинку Большой теннис Украины со ссылкой на bett1aces.de.

Ранее Элина Свитолина вышла в финал турнира в Берлине.