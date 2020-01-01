Свитолина может пропустить US Open

Украинка пока не заявилась на турнир.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина может пропустить американскую серию турниров. Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Ранее Элина планировала выступить на турнирах в Нью-Йорке: Western & Southern Open (20-28 августа), который в этом году переехал из Цинциннати, а также Открытом чемпионате США (31 августа - 13 сентября).

На данный момент ее имя отсутствует в заявке на соревнования.

Напомним, что в прошлом году украинка дошла то полуфинала US Open. Согласно временным правилам, в случае отсутствия Свитолиной ее очки останутся в зачете WTA и не сгорят.

Ранее Элина Свитолина вышла в финал выставочного турнира в Берлине.