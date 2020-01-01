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Свитолина узнала имя соперницы в полуфинале турнира в Берлине

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Украинка имеет шанс выйти в финал.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит на выставочном турнире в Германии на bett1 ACES. 

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Украинская теннисистка начнет свои выступления с полуфинала. Соперницей Элины стала латвийка Анастасия Севастова, которая вышла в 1/2 из-за отказа Юлии Гергес.

Отметим, что Свитолина трижды встречались с латвийкой. Элине дважды удалось победить свою будущую соперницу. В последний раз они играли между собой на US Open. 

Ранее сообщалось, что украинка вылетела с турнира в Швейцарии.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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