Федерер: Если каждую неделю начну проигрывать, то пойму, что мое время прошло

Швейцарец по-прежнему мотивирован продолжать карьеру.

Четвертая ракетка мира Роджер Федерер не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

“Я по-прежнему очень заряжен и мотивирован. Я чувствую, что мне нужна возможность соревноваться с лучшими, что я еще могу выигрывать крупные турниры. Как в прошлом году на Уимблдоне, тогда я был очень близок. Мне нужны эти моменты.

Если начну каждую неделю проигрывать во втором круге, то конечно, пойму, что мое время прошло.

Да, все меняется, когда у тебя есть семья. Ты начинаешь идти на компромиссы, знаешь, что в приоритете: дети, семья, жена и так далее“, - цитирует спортсмена Essentially Sports со ссылкой на Times UK.

Ранее Федерер признался, что будет сильно скучать по теннису.