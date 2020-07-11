Стаховский - об Усике и Ломаченко: Нужно больше читать, чтобы иметь адекватное мышление

Украинский теннисист раскритиковал своих соотечественников.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился мнением о том, что украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поддерживают Русскую православную церковь.

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"Люди, которые, как мне раньше казалось, имеют широкий кругозор. Они путешествуют, видят, как все делается за границей, и имеют такое мышление? Мне очень жаль таких людей.

Нужно было больше читать книг, международную прессу, интересоваться географией и историей своей страны, чтобы иметь адекватное мышление.

РПЦ - это реальная политическая сила, которая поддерживает позицию агрессора. А мы будем рассказывать, что все фигня, что коронавирус - фигня, и надо идти молиться. Ну, окей", - рассказал Стаховский в интервью Радио НВ.

Ранее сообщалось, что Василия Ломаченко и Александра Усика включили в базу Миротворца.