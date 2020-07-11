Переключиться на мобильную версию

Стаховский - об Усике и Ломаченко: Нужно больше читать, чтобы иметь адекватное мышление

Комментариев: 2
Украинский теннисист раскритиковал своих соотечественников.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
instagram.com/stako_s/

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился мнением о том, что украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поддерживают Русскую православную церковь.

Читай также: Ломаченко призвал оставить Киево-Печерскую лавру под влиянием Московского патриархата

"Люди, которые, как мне раньше казалось, имеют широкий кругозор. Они путешествуют, видят, как все делается за границей, и имеют такое мышление? Мне очень жаль таких людей.

Нужно было больше читать книг, международную прессу, интересоваться географией и историей своей страны, чтобы иметь адекватное мышление.

РПЦ - это реальная политическая сила, которая поддерживает позицию агрессора. А мы будем рассказывать, что все фигня, что коронавирус - фигня, и надо идти молиться. Ну, окей", - рассказал Стаховский в интервью Радио НВ.

Ранее сообщалось, что Василия Ломаченко и Александра Усика включили в базу Миротворца.

Поделись:
Теги: теннис, Сергей Стаховский, Василий Ломаченко, Александр Усик, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  11.07.2020, 23:26
Оценка:  -1
гость
Боксерам лень читать, им легче помолиться Гундяееву, и не так страшно. А то сейчас на профи ринге головы отбивают очень легко.
гость  (аноним)  11.07.2020, 22:36
Оценка:  0
гость
Достижения этого хохлуя весьма малозначимые для проф спорта, первая ракетка (с мировым рейтингом за 200). Не вырос чтоб пиздеть в адрес наших чемпионов. Засунь свою ракетку в своё очко сраное.
Pepsomen    11.07.2020, 21:29
Оценка:  -2
Pepsomen
Первая сракетка,Усик и Ломаченко-настоящие Герои Украины и её Гордость.А ты что такое?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь