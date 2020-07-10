Ястремская попала в крупный расистский скандал

Украинка опубликовала пост в соцсетях.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попала в расистский скандал из-за публикации фотографий в соцсетях.

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Теннисистка опубликовала специальные фотографии в Instagram и Twitter, которые ориентированы на уничтожении расизма во всем мире. Даяна покрасила половину своего тела и лица, подписав фото “Равенство“.

Подписчики Ястемской обвинили ее в расизме. Все дело в том, что Даяна нанесла на свое тело макияж Blackface - специальный грим, который используется для карикатурного изображения темнокожих людей. Из-за критики девушка удалила пост.

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки заявились на первые турниры после возобновления сезона.