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Ястремская попала в крупный расистский скандал

Комментариев: 2
Украинка опубликовала пост в соцсетях.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попала в расистский скандал из-за публикации фотографий в соцсетях.

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Теннисистка опубликовала специальные фотографии в Instagram и Twitter, которые ориентированы на уничтожении расизма во всем мире. Даяна покрасила половину своего тела и лица, подписав фото “Равенство“.

Подписчики Ястемской обвинили ее в расизме. Все дело в том, что Даяна нанесла на свое тело макияж Blackface - специальный грим, который используется для карикатурного изображения темнокожих людей. Из-за критики девушка удалила пост. 

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки заявились на первые турниры после возобновления сезона.

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Теги: Даяна Ястремская, теннис, скандал
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Комментариев (2)
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Неизвестно    10.07.2020, 03:35
Оценка:  0
Неизвестно
Так ей и надо, таких идиоток как Яна надо высылать жить к неграм. Мы должны очень следить что бы таких идиотов как Яна не было в Украине. США уже разваливается, смотрите в интернете что там реально твориться и что выделывают защитники гомиков и негров.................
Rikstal    10.07.2020, 00:13
Оценка:  0
Rikstal
а если бы отфотошопила, т.е. без макияжа, то реакция была бы другой !?
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