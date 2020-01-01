ATP не будет списывать очки с теннисистов до конца сезона

Рейтинг игроков заморозили еще в марте.

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала правила начисления рейтинговых очков после возобновления сезона-2020, который пришлось остановить в марте из-за пандемии коронавируса.

Напомним, рейтинг игроков заморозили по состоянию на 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ATP приняли решение не списывать с игроков очки до конца 2020 года. При этом теннисисты смогут заработать пункты, если на турнирах, которые пройдут после возобновления сезона, они выступят лучше, чем в прошлом году.

Тогда в следующем году, когда рейтинговые правила вернутся к своему прежнему виду, теннисист будет защищать свой лучший результат из тех, что показал в 2019 и 2020 годах.

Новые, временные, правила будут охватывать период в 22 месяца (с марта 2019 года по декабрь 2020 года).

Отмечается, что эта рейтинговая система должна обеспечить гибкость и справедливость в отношении всех теннисистов, включая тех, кто по состоянию здоровья или из соображений безопасности не сможет принять участие в турнирах в 2020 году.

При необходимости она может быть адаптирована к дальнейшим изменениям в календаре.

Ранее ATP и WTA представили официальный календарь сезона.