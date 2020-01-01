ATP не будет списывать очки с теннисистов до конца сезона
Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала правила начисления рейтинговых очков после возобновления сезона-2020, который пришлось остановить в марте из-за пандемии коронавируса.
Напомним, рейтинг игроков заморозили по состоянию на 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В ATP приняли решение не списывать с игроков очки до конца 2020 года. При этом теннисисты смогут заработать пункты, если на турнирах, которые пройдут после возобновления сезона, они выступят лучше, чем в прошлом году.
Тогда в следующем году, когда рейтинговые правила вернутся к своему прежнему виду, теннисист будет защищать свой лучший результат из тех, что показал в 2019 и 2020 годах.
Новые, временные, правила будут охватывать период в 22 месяца (с марта 2019 года по декабрь 2020 года).
Отмечается, что эта рейтинговая система должна обеспечить гибкость и справедливость в отношении всех теннисистов, включая тех, кто по состоянию здоровья или из соображений безопасности не сможет принять участие в турнирах в 2020 году.
При необходимости она может быть адаптирована к дальнейшим изменениям в календаре.
Ранее ATP и WTA представили официальный календарь сезона.
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