Вторая ракетка мира - о возобновлении сезона: Это немного тревожно

Симона Халеп планирует выступить на ближайшем турнире.

Вторая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала возобновление сезона в WTA-туре, которые запланировано на 3 августа в Палермо (Италия).

“Пока я не приняла окончательного решения, но надеюсь начать с Палермо. Без турниров тяжело, я скучаю по ним.

Надеюсь, что скоро мы сможем путешествовать спокойно и без опасений, потому что это немного тревожно. Моя жизнь изменилась, все стало по-другому.

Но тот факт, что я долго не выступала, тоже пошел мне на пользу. Я хорошо отдохнула, очень этого хотела. Надеюсь, это сумасшествие закончилось“, - цитирует Халеп Sky Sports.

Ранее Халеп заявила, что не будет играть за пределами Европы в этом сезоне.