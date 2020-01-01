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Свитолина - об участии на US Open: Это сложно представить

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Украинка призналась, что следит за ситуацией в США.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о своем участии в Открытом чемпионате США.

“Я слежу за ситуацией в Штатах и какие могут быть риски. Когда ты видишь, сколько людей заразилось в США, то становится страшно.

Я знаю, что в Нью-Йорке все стабильно, но ситуация в других штатов удручает. Все равно есть немало неопределенности: об очках в рейтинге, об условиях пребывания, о тестах. Сложно это все себе представить. 

Кроме того, насколько справедливо будет делать турнир, если не у всех получится выехать из своих стран? Да в любом случае, все запутанно. Я решу в последний момент“, - цитирует теннисистку Tribune de Geneve.

Ранее Свитолина покинула турнир в Швейцарии.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, US Open, Открытый чемпионат США
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