Свитолина - об участии на US Open: Это сложно представить
Украинка призналась, что следит за ситуацией в США.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о своем участии в Открытом чемпионате США.
“Я слежу за ситуацией в Штатах и какие могут быть риски. Когда ты видишь, сколько людей заразилось в США, то становится страшно.
Я знаю, что в Нью-Йорке все стабильно, но ситуация в других штатов удручает. Все равно есть немало неопределенности: об очках в рейтинге, об условиях пребывания, о тестах. Сложно это все себе представить.
Кроме того, насколько справедливо будет делать турнир, если не у всех получится выехать из своих стран? Да в любом случае, все запутанно. Я решу в последний момент“, - цитирует теннисистку Tribune de Geneve.
Ранее Свитолина покинула турнир в Швейцарии.
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