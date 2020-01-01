Директор Ролан Гаррос: Планируется много соревнований, чтобы игроки смогли заработать

Ги Форже уверен, что не все теннисисты смогут приехать на Открытый чемпионат Франции.

Директор Открытого чемпионата Франции Ги Форже прокомментировал расписание турниров в WTA и ATP туре.

“ATP и WTA вместе с Большими шлемами усердно работают над созданием расписания на конец сезона, по которому теннисисты могли бы выступить на максимальном количестве турниров.

Вы же знаете, какие проблемы есть у игроков - во время самоизоляции они не могли зарабатывать и многие столкнулись с финансовыми трудностями. Планируется много соревнований, которые следуют друг за другом. Это сделано именно для того, чтобы теннисисты смогли сыграть и заработать.

Теннисисты смогут выбирать, на каком из турниров выступать. На Открытом чемпионате Франции ожидаем увидеть большинство игроков, но в то же время мы прекрасно понимаем, что некоторые приехать не смогут. Все зависит от того, где они находятся“, - приводит слова Форже Eurosport.

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