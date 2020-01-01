Свитолина вылетела с турнира в Швейцарии

Украинка не сумела пробиться в полуфинал соревнования.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина неудачно выступила на первом турнире после паузы, которая была связана с пандемией коронавируса.

В первом поединке Свитолина уступила 284-й ракетки мира Симоне Вальтрет, а во втором одержала победу над Штефани Фегеле (109-я ракетка мира).

В заключительной встречи украинская теннисистка уступила Виктории Голубич (123-я ракетка мира) со счетом 3:6, 1:6. Это поражение не позволило пробиться в полуфинал турнира.

Напомним, что Свитолина примет участие в выставочном турнире.