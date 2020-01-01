Изнер: Те, кто верят в коронавирус, могут сидеть в подвалах, а я буду продвигать теннис

Американец не может дождаться возобновления сезона.

Американский теннисист Джон Иснер ответил на сообщения подписчиков, которые писали ему о росте числа зараженных коронавирусом и опасности проведения соревнований накануне старта выставочного турнира в Атланте (США), куда будуть пускать зрителей.

“Вы, те, кто верят в коронавирус, можете сидеть в своих подвалах сколько захотите. Я предпочту жить своей жизнью, играть и продвигать теннис, который я люблю, безопасным способом“, - написал спортсмен на своей странице в Twitter.

Ранее ATP и WTA представили официальный календарь сезона.