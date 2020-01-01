Ролан Гаррос пройдет со зрителями

Продажа билетов начнется в ближайшее время.

Продажа билетов на Ролан Гаррос-2020 стартует 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба турнира на своей странице в Twitter.

Федерация тенниса Франции (FFT) продолжит адаптироваться к ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Мы подготовили протокол, чтобы защитить зрителей во время этого исторического розыгрыша Ролан Гаррос, - сказано в сообщении представителей соревнований.

Отметим, что Ролан Гаррос должен пройти с 27 сентября по 11 октября.