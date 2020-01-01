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Ролан Гаррос пройдет со зрителями

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Продажа билетов начнется в ближайшее время.
Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
Getty Images

Продажа билетов на Ролан Гаррос-2020 стартует 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба турнира на своей странице в Twitter.

Федерация тенниса Франции (FFT) продолжит адаптироваться к ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Мы подготовили протокол, чтобы защитить зрителей во время этого исторического розыгрыша Ролан Гаррос, - сказано в сообщении представителей соревнований.

Отметим, что Ролан Гаррос должен пройти с 27 сентября по 11 октября.

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Теги: теннис, Ролан Гаррос, Открытый чемпионат Франции
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