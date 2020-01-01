Повторный тест Джоковича на коронавирус оказался отрицательным

Первая ракетка мира сдал повторный тест после десяти дней самоизоляции.

Первая ракетка мира Новак Джокович и его жена Елена прошли повторное тестирование на коронавирус.

Как сообщает sportklub.rs, после десяти дней изоляции серб вместе с супругой вновь сдали тест на COVID-19, которые оказались отрицательными. Болезнь у пары проходила бессимптомно.

Напомним, у Джоковича обнаружили коронавирус после проведения этапа турнира Adria Tour, который организовал сам серб. Помимо Новака заразились и другие участники соревнования.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович принес извинения людям, которые заразились на его турнире.