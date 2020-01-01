На турнир в Берлине, где сыграет Свитолина, допустят зрителей

Соревнования смогут посетить сотни болельщиков.

Власти Берлина (Германия) разрешили присутствие болельщиков на выставочном турнире, который пройдет в городе с 13 по 19 июля. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Отмечается, что эти соревнования станут первым спортивным мероприятием в стране во время пандемии коронавируса, который смогут посетить зрители.

На двух стадионах будет разрешено находиться не более 800 фанатам, многие места останутся свободными.

Напомним, что на этом турнире планируют выступить первая ракетка Украины Элина Свитолина, Ник Кирьос, Александр Зверев, Кики Бертенс и другие топ-теннисисты.