Завацкая: Планирую выступить на турнирах в США

Украинка отметил, что процедура тестирования на коронавирус является не самой приятной.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала, планирует ли она участие на соревнованиях в США в этом году.

“Конечно, я планирую ехать в США, я изначально хотела ехать, как только начнутся турниры. Есть какой-то риск из-за путешествий, есть неудобства из-за постоянных тестов и условий, когда ты не сможешь покидать отель. Но это же не навсегда.

Я боюсь всяких бактерий, стараюсь уберечься. Сейчас уже легче, все ходят в масках, моют руки. Раньше правила гигиены тоже были, но так четко мы их не соблюдали.

Мой тренер по ОФП вроде как заразился еще 3 месяца назад, и ему до сих пор не очень хорошо. Я делала один раз тест на коронавирус в Каннах, Боже, это был просто ужас. Если бы мне сказали до этого, что я буду делать этот тест, мне надо было бы десять минут, чтобы ментально настроиться.

Очень неприятное дело. Я прям очень готовлюсь к тестам в Нью-Йорке, больше, чем к турниру“, - цитирует теннисистку btu.org.ua.

Ранее Завацкая выиграла выставочный турнир во Франции.