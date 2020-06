Кирьос раскритиковал Зверева за нарушение самоизоляции

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о нарушении самоизоляции немцем Александром Зверевым, который посетил вечеринку дизайнера Филиппа Плайна в Монте-Карло (Монако).

“Просыпаюсь и вижу множество противоречивых вещей, происходящих по всему миру, но одна из них - это снова Саша Зверев. Насколько эгоистичным ты можешь быть?

Если у тебя хватает смелости, чтобы написать, что ты собираешься самоизолироваться и извиняешься перед болельщиками, что подвергал их здоровье опасности, то можно хотя бы 14 дней никуда не выходить?

Ну возьми с собой свою девушку на эти 14 дней. Этот теннисный мир меня очень бесит“, - отметил теннисист в своих Instagram Stories.

Sascha Zverev six days ago after Adria Tour coronavirus cluster:



“I deeply apologize to anyone that I have put at risk...I will proceed to follow self-isolating guidelines...stay safe 🙏.”



Sascha Zverev four hours ago: pic.twitter.com/vqBXvYdxkv