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Кирьос раскритиковал Зверева за нарушение самоизоляции

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Австралиец резко высказался в сторону своего коллеги.
Ник Кирьос
Ник Кирьос
Getty Images

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о нарушении самоизоляции немцем Александром Зверевым, который посетил вечеринку дизайнера Филиппа Плайна в Монте-Карло (Монако).

“Просыпаюсь и вижу множество противоречивых вещей, происходящих по всему миру, но одна из них - это снова Саша Зверев. Насколько эгоистичным ты можешь быть?

Если у тебя хватает смелости, чтобы написать, что ты собираешься самоизолироваться и извиняешься перед болельщиками, что подвергал их здоровье опасности, то можно хотя бы 14 дней никуда не выходить?

Ну возьми с собой свою девушку на эти 14 дней. Этот теннисный мир меня очень бесит“, - отметил теннисист в своих Instagram Stories.

Напомним, среди участников турнира Adria Tour, где выступал Зверев, произошла вспышка коронавируса. Сам Александр сдал негативный тест на COVID-19, но обещал уйти на самоизоляцию.

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Теги: теннис, Ник Кирьос, Александр Зверев
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