Надаль может пропустить US Open или Ролан Гаррос

Испанец сомневается, что сможет выдержать такой насыщенный календарь.

Дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль заявил, что его племянник может пропустить US Open или Ролан Гаррос.

“Я общался с ним, он сомневается, в каких турнирах стоит принимать участие. Календарь нереальный, особенно для возрастных игроков, которые не могут играть столько недель подряд.

Мне кажется, в АТР поступили не очень красиво. Это решение приняли против таких теннисистов, как Рафа или Новак Джокович“, - цитирует Надаля-старшего ESPN Deportes.

Отметим, что Рафаэль Надаль не считает, что у более возрастных игроков будет преимущество после возобновления сезона.