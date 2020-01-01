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Надаль может пропустить US Open или Ролан Гаррос

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Испанец сомневается, что сможет выдержать такой насыщенный календарь.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль заявил, что его племянник может пропустить US Open или Ролан Гаррос.

“Я общался с ним, он сомневается, в каких турнирах стоит принимать участие. Календарь нереальный, особенно для возрастных игроков, которые не могут играть столько недель подряд.

Мне кажется, в АТР поступили не очень красиво. Это решение приняли против таких теннисистов, как Рафа или Новак Джокович“, - цитирует Надаля-старшего ESPN Deportes.

Отметим, что Рафаэль Надаль не считает, что у более возрастных игроков будет преимущество после возобновления сезона.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, US Open, Открытий чемпионат США, Ролан Гаррос
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