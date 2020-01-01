Переключиться на мобильную версию

Тренер Свитолиной: Монфис - идеальный спарринг-партнер для Элины

Комментариев: 0
Эндрю Беттлз отметил, что с французом никогда не бывает скучно.
Эндрю Беттлз
Эндрю Беттлз
Getty Images

Тренер первой ракетки Украины Элины Свитолиной Эндрю Беттлз рассказал о тренировках его подопечной с Гаэлем Монфисом.

“Конечно, они много тренируются вместе. Занимаясь на корте, Гаэль весело проводит время. Его можно назвать идеальным спарринг-партнером. В целом с ним отлично находиться на одной площадке во время тренировок.

В конце занятия он обычно устраивает какую-то игру, и это расслабляет всех, в том числе и Элину. С ним никогда не бывает скучно. Не знаю, выступят ли они когда-нибудь в миксте, но с удовольствием на это посмотрел бы“, - отметил Беттлз в подкасте The Passing Shot Tennis.

Ранее Свитолина и Монфис назвали топ-3 любимых сериала.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, Гаэль Монфис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь