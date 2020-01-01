Тренер Свитолиной: Монфис - идеальный спарринг-партнер для Элины

Эндрю Беттлз отметил, что с французом никогда не бывает скучно.

Тренер первой ракетки Украины Элины Свитолиной Эндрю Беттлз рассказал о тренировках его подопечной с Гаэлем Монфисом.

“Конечно, они много тренируются вместе. Занимаясь на корте, Гаэль весело проводит время. Его можно назвать идеальным спарринг-партнером. В целом с ним отлично находиться на одной площадке во время тренировок.

В конце занятия он обычно устраивает какую-то игру, и это расслабляет всех, в том числе и Элину. С ним никогда не бывает скучно. Не знаю, выступят ли они когда-нибудь в миксте, но с удовольствием на это посмотрел бы“, - отметил Беттлз в подкасте The Passing Shot Tennis.

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