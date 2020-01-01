Гоффен: Еще рано пускать несколько тысяч болельщиков на трибуны

Бельгиец надеется, что до US Open ситуация с коронавирусом нормализуется.

Бельгийский теннисист Давид Гоффен прокомментировал ситуацию вокруг турнира, организованного первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, где произошла вспышка коронавируса.

“Без сомнений, произошедшее на турнире Джоковича стало плохой новостью. Это было плохой новостью для всего мира тенниса.

Посмотрим. У нас еще полтора месяца до US Open. Впереди достаточно времени, надеемся, все восстановятся. У нас будут другие условия, чтобы провести Открытий чемпионат США.

Турнир уже близко, но еще есть время. Посмотрим, какой будет ситуация через пару месяцев. Думаю, надо пускать меньше фанатов. Считаю, на что на Adria Tour их было слишком много. Еще рано пускать несколько тысяч человек на трибуны“, - цитирует теннисиста Tennis World USA.

Ранее аргентинский теннисист жестко раскритиковал Джоковича.