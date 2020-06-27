Директор турнира в Марселе: Джокович чувствует себя мессией, это опасно

Жан-Франсуа Кожоль раскритиковал поведение серба.

Директор турнира в Марселе (Франция) Жан-Франсуа Кожоль прокомментировал ситуацию вокруг выставочного турнира первой ракетки мира Новака Джоковича, который стал очагом заражения коронавирусом.

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“Этот случай напоминает мне притчу о Вавилонской башне, когда люди возомнили себя богами. Джокович решил, что может обойти законы природы. Человек имеет право отказываться от прививок и лечиться травами, но если он берет ответственность за других людей, так поступать нельзя.

Он чувствует себя мессией, поэтому пренебрегает правилами. Я смотрел его эфиры в Instagram, чувствуется, что он считает себя особенным. Он пытается быть кем-то вроде гуру, это опасно“, - приводит слова Кожоля L’Eqiupe.

Напомним, среди участников турнира Джоковича произошла вспышка коронавируса, включая самого Новака.