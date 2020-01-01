Свитолина и Ястремская попали в заявку на турниры в США

Американская серия начнется 10 августа.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская попали в предварительную заявку турниров американской серии.

Читай также: Свитолина сыграет на выставочном турнире в Швейцарии

Первый турнир должен начаться 10 августа, но до сих пор неизвестно, где именно состоится соревнование.

После этого 21 августа начнется Western & Southern Open, который должен был состояться в Цинциннати, но из-за коронавируса перенесен в Нью-Йорке.

31 августа пройдет главный турнир тенниса - Открытый чемпионат США.

Ранее стало известно, когда сборная Украины проведет матч против Израиля в Кубке Дэвиса.