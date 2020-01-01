Переключиться на мобильную версию

Стало известно, когда сборная Украины проведет матч против Израиля в Кубке Дэвиса

Комментариев: 0
Организация объявила ориентировочные даты турнира.
Сборная Украины по теннису
Сборная Украины по теннису
БТУ

Организаторы Кубка Дэвиса сообщили ориентировочные даты проведения матчей турнира, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В рамках Первой Мировой группы сборная Украины должна провести поединок против национальной команды Израиля.

Ориентировочно этот матч состоится в марте или сентябре 2021 года.

Отмечается, что финал Кубка Дэвиса состоится в Мадриде в ноябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что Свитолина получила звание “Почетного гражданина Харькова“.

Поделись:
Теги: сборная Украин, Кубок Дэвиса, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь