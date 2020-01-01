Стало известно, когда сборная Украины проведет матч против Израиля в Кубке Дэвиса

Организация объявила ориентировочные даты турнира.

Организаторы Кубка Дэвиса сообщили ориентировочные даты проведения матчей турнира, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В рамках Первой Мировой группы сборная Украины должна провести поединок против национальной команды Израиля.

Ориентировочно этот матч состоится в марте или сентябре 2021 года.

Отмечается, что финал Кубка Дэвиса состоится в Мадриде в ноябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что Свитолина получила звание “Почетного гражданина Харькова“.