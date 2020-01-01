Переключиться на мобильную версию

Хорватская теннисистка: У Джоковича были исключительно благие намерения

Комментариев: 0
Донна Векич поддержала первую ракетку мира.
Донна Векич
Донна Векич
Getty Images

Хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала ситуацию вокруг выставочного турнира серба Новака Джоковича, который стал очагом заражения коронавирусом.

Читай также: Тим - о турнире Джоковича: Это было большой ошибкой

“Это ужасно, но мне действительно очень-очень жаль Новака - его идея была невероятной.

Сложно оценивать эту ситуацию, потому что и в Сербии, и в Хорватии люди не ощущают никаких ограничений, и не только в теннисе. Если вы отправитесь в ресторан или клуб, то увидите, что они просто забиты.

Повторюсь, мне очень жаль Новака - он привез в Хорватию много звезд, все это было ради хорошего дела. У него были исключительно благие намерения“, - цитирует Векич журналист Кристофер Клэри на своей странице в Twitter.

Ранее аргентинский теннисист жестко раскритиковал Джоковича.

Поделись:
Теги: теннис, Донна Векич, Новак Джокович
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь