Хорватская теннисистка: У Джоковича были исключительно благие намерения

Донна Векич поддержала первую ракетку мира.

Хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала ситуацию вокруг выставочного турнира серба Новака Джоковича, который стал очагом заражения коронавирусом.

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“Это ужасно, но мне действительно очень-очень жаль Новака - его идея была невероятной.

Сложно оценивать эту ситуацию, потому что и в Сербии, и в Хорватии люди не ощущают никаких ограничений, и не только в теннисе. Если вы отправитесь в ресторан или клуб, то увидите, что они просто забиты.

Повторюсь, мне очень жаль Новака - он привез в Хорватию много звезд, все это было ради хорошего дела. У него были исключительно благие намерения“, - цитирует Векич журналист Кристофер Клэри на своей странице в Twitter.

Ранее аргентинский теннисист жестко раскритиковал Джоковича.