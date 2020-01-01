Тим - о турнире Джоковича: Это было большой ошибкой

Матчи проходили со зрителями.

Третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал новости о вспышке коронавируса на турнире Новака Джоковича Adria Tour.

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“Меня шокировала новость о том, что произошло в Задаре. Мы все обрадовались тому, что были болельщики на трибунах. Мы ориентировались на правила, введенные правительством Сербии, но я не отрицаю, что мы повели себя слишком беспечно. Проведения турнира стало ошибкой, мне очень жаль.

В течение последних десяти дней я пять раз сдавал тесты на коронавирус. Все они дали отрицательный результат. Желаю всем, кто заразился, скорейшего выздоровления“, - написал австриец в Instagram.

Ранее Джокович принес извинения всем людям, заболевшим коронавирусом после его турнира.

Отметим, что отец Новака обвинил Димитрова в вспышке коронавируса.