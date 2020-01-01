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Мать Джоковича: Про Новака сейчас пишут ужасные вещи

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Мама теннисиста также отметила, что ее сын хорошо переносит болезнь.
Мать и отец Новака Джоковича - Диана и Срджан
Мать и отец Новака Джоковича - Диана и Срджан
Getty Images

Мать Новака Джоковича Диана высказалась по поводу критики, которая обрушилась на ее сына после того, как участники турнира Adria Tour заболели коронавирусом. Среди заразившихся оказался и сам Новак.

"Про Новака сейчас пишут страшные и ужасные вещи, но мы привыкли к такому. Они все как будто ждали, чтобы кто-то заболел. Думаю, им просто не нравится Новак.

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Как мы себя чувствуем? Все хорошо. То, что Новак заразился, вовсе не значит, что он болен. Он - молодой и здоровый, и он легко переносит коронавирус. Мне вообще кажется, что вирус уже сходит на нет, а это остатки", - цитирует Диану blic.rs.

Ранее сообщалось, что аргентинский теннисист жестко раскритиковал Новака Джоковича.

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Теги: теннис, Новак Джокович, коронавирус, COVID-19
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