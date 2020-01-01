Мать Джоковича: Про Новака сейчас пишут ужасные вещи

Мама теннисиста также отметила, что ее сын хорошо переносит болезнь.

Мать Новака Джоковича Диана высказалась по поводу критики, которая обрушилась на ее сына после того, как участники турнира Adria Tour заболели коронавирусом. Среди заразившихся оказался и сам Новак.

"Про Новака сейчас пишут страшные и ужасные вещи, но мы привыкли к такому. Они все как будто ждали, чтобы кто-то заболел. Думаю, им просто не нравится Новак.

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Как мы себя чувствуем? Все хорошо. То, что Новак заразился, вовсе не значит, что он болен. Он - молодой и здоровый, и он легко переносит коронавирус. Мне вообще кажется, что вирус уже сходит на нет, а это остатки", - цитирует Диану blic.rs.

Ранее сообщалось, что аргентинский теннисист жестко раскритиковал Новака Джоковича.