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Аргентинский теннисист жестко раскритиковал Джоковича

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Гидо Пелья заявил, что первая ракетка мира проявил неуважение к миру тенниса и всей планеты.
Гидо Пелья и Новак Джокович
Гидо Пелья и Новак Джокович
Getty Images

Аргентинский теннисист Гидо Пелья высказался по поводу того, что первая ракетка мира Новак Джокович организовал турнир Adria Tour на фоне пандемии коронавируса.

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“Это очень странное решение. Нельзя проводить турнир, когда весь мир страдает от опасного заболевания. Джокович просто поиграл со здоровьем многих людей и переступил черту. Это - неуважение к миру тенниса и ко всей планете в целом.

Да, я тоже хочу поскорее вернуться на корт, но нельзя же рисковать жизнью и здоровьем людей? Лучше быть здоровы, даже не зарабатывая, чем заболеть“, - приводит слова Пельи Tennis World USA.

Напомним, несколько участников (игроки и тренеры) выставочного турнира Джоковича заразились коронавирусом. Также положительный тест сдал сам Новак.

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Теги: теннис, Новак Джокович, коронавирус, COVID-19
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