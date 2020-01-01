Отец Джоковича: Димитров нанес ущерб Хорватии, Сербии и нашей семье

Срджан считает болгарина виновным в распространении коронавируса среди участников Adria Tour.

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича высказался о вспышке коронавируса на выставочном турнире, который организовал его сын.

Читай также: Директор турнира в Хорватии: Все хотели красоваться с Джоковичем, но наплевали на правила

“Сейчас никто не чувствует себя хорошо, но нужно сделать выводы из этой истории. Я считаю, что виноват Димитров, потому что он отказался тестироваться в Задаре. Он прилетел заболевшим, кто знает, где он заразился.

Это неправильно. Он нанес ущерб Хорватии, Сербии и семье Новака. Мы будем очень рады вновь провести турнир в Задаре в будущем“, - цитирует Срджана Tennis World USA.

Напомним, среди участников турнира Джоковича произошла вспышка коронавируса, включая самого Новака.