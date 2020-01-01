Директор турнира в Хорватии: Все хотели красоваться с Джоковичем, но наплевали на правила

Феликс Лукас отметил, что Adria Tour был обречен на провал.

Директор турнира серии WTA в Боле (Хорватия) Феликс Лукас заявил, что руководству Федерации тенниса страны стоит уйти в отставку из-за плохой организации Adria Tour в Задаре.

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“Организация была просто ужасной. Отсутствовали любые меры по борьбе с пандемией. В первый день на входе даже не было антисептика для обработки рук. Это ужасная ситуация. Турнир в Задаре был обречен на провал, ведь все наплевали на правила.

Турнир организовали некомпетентные люди, хотя у нас в стране есть и профессионалы. Руководству федерации стоит уйти в отставку. Все хотели красоваться рядом с Джоковичем. Никто не думал об организации турнира“, - приводит слова Лукаса Vecernji List.

Напомним, среди участников турнира Джоковича произошла вспышка коронавируса, включая самого Новака.