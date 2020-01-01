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Свитолина получила звание "Почетного гражданина Харькова"

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Помимо теннисистки медаль получил экс-президент Металлиста Александр Ярославский.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Выдающаяся украинская теннисистка Элина Свитолина была удостоена звания "Почетного гражданина Харькова".

Как сообщает официальный сайт Харьковского городского совета, такое решение было принято сегодня, 24 июня.

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Помимо Элины, звание "Почетного гражданина" получили экс-президент Металлиста Александр Ярославский, народный художник Украины Виктор Ковтун и директор Харьковской гимназии Александра Зуб.

Стоит сказать, что в прошлом году звание "Почетного гражданина Украины" получил боксер Александр Гвоздик.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина сыграет на выставочном турнире в Швейцарии.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Харьков, Почетный гражданин
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