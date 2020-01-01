Свитолина получила звание "Почетного гражданина Харькова"

Помимо теннисистки медаль получил экс-президент Металлиста Александр Ярославский.

Выдающаяся украинская теннисистка Элина Свитолина была удостоена звания "Почетного гражданина Харькова".

Как сообщает официальный сайт Харьковского городского совета, такое решение было принято сегодня, 24 июня.

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Помимо Элины, звание "Почетного гражданина" получили экс-президент Металлиста Александр Ярославский, народный художник Украины Виктор Ковтун и директор Харьковской гимназии Александра Зуб.

Стоит сказать, что в прошлом году звание "Почетного гражданина Украины" получил боксер Александр Гвоздик.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина сыграет на выставочном турнире в Швейцарии.