Джокович принес извенения всем людям, заболевшим коронавирусом после его турнира

Выставочный турнир в Сербии стал причиной вспышки коронавируса среди его участников.

Первая ракетка мира Новак Джокович заболел коронавирусом после своего выставочного турнира в Белградее. Ранее положительные тесты на COVID-19 сдали несколько других игроков и тренеров, которые присутствовали на Adria Tour.

"Все, что мы делали, было от чистого сердца и из лучших побуждений. Наш турнир должен был объединить теннисистов, показать солидарность и сопереживание внутри нашего региона.

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Adria Tour был создан для помощи как уже известным, так и начинающим игрокам из юго-востока Европы, чтобы они могли поиграть в то время, пока сезон не возобновился из-за ситуации с коронавирусом.

Все вырученные средства должны были достаться нуждающимся людям, и я счастлив, что эта идея всем пришлась по душе", - цитирует Джоковича его официальный сайт.

Новак Джокович с участниками турнира Adria Tour Getty Images

Также серб принес извинения всем людям, которые заразились коронавирусом в результате участия в турнире.

"Я очень сожалею за каждый отдельный случай заболевания. Я надеюсь, что это не повлечет за собой никаких осложнений, и все они быстро восстановятся. Я буду на самоизоляции в течение 14 дней, а через 5 дней сдам повторный тест", - отметил Новак.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович жестко раскритиковал организаторов US Open.