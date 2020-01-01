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Джокович принес извенения всем людям, заболевшим коронавирусом после его турнира

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Выставочный турнир в Сербии стал причиной вспышки коронавируса среди его участников.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович заболел коронавирусом после своего выставочного турнира в Белградее. Ранее положительные тесты на COVID-19 сдали несколько других игроков и тренеров, которые присутствовали на Adria Tour.

"Все, что мы делали, было от чистого сердца и из лучших побуждений. Наш турнир должен был объединить теннисистов, показать солидарность и сопереживание внутри нашего региона.

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Adria Tour был создан для помощи как уже известным, так и начинающим игрокам из юго-востока Европы, чтобы они могли поиграть в то время, пока сезон не возобновился из-за ситуации с коронавирусом.

Все вырученные средства должны были достаться нуждающимся людям, и я счастлив, что эта идея всем пришлась по душе", - цитирует Джоковича его официальный сайт.

Новак Джокович с участниками турнира Adria Tour
Новак Джокович с участниками турнира Adria Tour
Getty Images

Также серб принес извинения всем людям, которые заразились коронавирусом в результате участия в турнире.

"Я очень сожалею за каждый отдельный случай заболевания. Я надеюсь, что это не повлечет за собой никаких осложнений, и все они быстро восстановятся. Я буду на самоизоляции в течение 14 дней, а через 5 дней сдам повторный тест", - отметил Новак.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович жестко раскритиковал организаторов US Open.

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Теги: теннис, Новак Джокович, коронавирус, COVID-19
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