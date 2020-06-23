Джокович заразился коронавирусом
Первая ракетка мира Новак Джокович все же сдал тест на коронавирус после выставочного турнира в Белграде, который проходил со зрителями.
Как сообщает журналист Саша Ожма на своей страничке в Twitter, тест сербского теннисиста оказался положительным. Также отмечается, что у Новака нет никаких симптомов, и ближайшие 14 дней он будет на самоизоляции.
Novak’s statement 👇 pic.twitter.com/SZhRH1Bifn— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) June 23, 2020
Стоит сказать, что после турнира в Белграде, его участники стали сдавать положительные тесты. Вначале заболел Григор Димитров, затем тренер Димитрова, Борна Чорич и наставник Джоковича.
Отметим, что Джокович изначально отказался проходить тест, но все же сделал это в одной из клиник Белграда. Помимо Новака заболела и его супруга Елена, но дети не заражены.
Ранее сообщалось, что Доминик Тим стал победителем выставочного турнира в Белграде.
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