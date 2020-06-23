Джокович заразился коронавирусом

Теннисист все же решился сдать тест на COVID-19, и результат оказался положительным.

Первая ракетка мира Новак Джокович все же сдал тест на коронавирус после выставочного турнира в Белграде, который проходил со зрителями.

Как сообщает журналист Саша Ожма на своей страничке в Twitter, тест сербского теннисиста оказался положительным. Также отмечается, что у Новака нет никаких симптомов, и ближайшие 14 дней он будет на самоизоляции.

Стоит сказать, что после турнира в Белграде, его участники стали сдавать положительные тесты. Вначале заболел Григор Димитров, затем тренер Димитрова, Борна Чорич и наставник Джоковича.

Отметим, что Джокович изначально отказался проходить тест, но все же сделал это в одной из клиник Белграда. Помимо Новака заболела и его супруга Елена, но дети не заражены.

Супруга Новака Джоковича Елена

Ранее сообщалось, что Доминик Тим стал победителем выставочного турнира в Белграде.