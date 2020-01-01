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Среди участников турнира Джоковича произошла вспышка коронавируса

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Кроме Димитрова, после соревнований положительные тесты сдали еще три человека.
Борна Чорич
Борна Чорич
Getty Images

Хорватский теннисист Борна Чорич, тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Паники и наставник Грегора Димитрова Кристиан Гро заразились коронавирусом. Об этом сообщает Kurir.

После того, как у болгарина Григора Димитрова выявили COVID-19, все участники второго этапа выставочного турнира Adria Tour также прошли проверку. В результаты было выявлено еще три случая заражения.

Отмечается, что у зараженных нет симптомов болезни. 

Ранее сам Джокович отказался проходить тест на коронавирус.

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Теги: теннис, коронавирус, Новак Джокович, Борна Чорич
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