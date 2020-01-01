Среди участников турнира Джоковича произошла вспышка коронавируса

Кроме Димитрова, после соревнований положительные тесты сдали еще три человека.

Хорватский теннисист Борна Чорич, тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Паники и наставник Грегора Димитрова Кристиан Гро заразились коронавирусом. Об этом сообщает Kurir.

После того, как у болгарина Григора Димитрова выявили COVID-19, все участники второго этапа выставочного турнира Adria Tour также прошли проверку. В результаты было выявлено еще три случая заражения.

Отмечается, что у зараженных нет симптомов болезни.

Ранее сам Джокович отказался проходить тест на коронавирус.