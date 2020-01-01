Джокович отказался проходить тест на коронавирус после заражения Димитрова

У сербского теннисиста нет симптомов заболевания.

Первая ракетка мира Новак Джокович отказался сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщает Kurir.

Напомним, накануне финал выставочного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия) между ним и представителем России Андреем Рублевым отменили из-за того, что у учасника соревнований Григора Димитрова выявили COVID-19.

Сам серб отказался от проверки, потому что не испытывает никаких симптомов заболевания. По прибытии в Белград Новак свяжется с эпидемиологом и своим врачом и будет следовать их рекомендациям.

Ранее Джокович выступил против вакцинации от коронавируса.