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Джокович отказался проходить тест на коронавирус после заражения Димитрова

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У сербского теннисиста нет симптомов заболевания.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович отказался сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщает Kurir.

Напомним, накануне финал выставочного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия) между ним и представителем России Андреем Рублевым отменили из-за того, что у учасника соревнований Григора Димитрова выявили COVID-19.

Сам серб отказался от проверки, потому что не испытывает никаких симптомов заболевания. По прибытии в Белград Новак свяжется с эпидемиологом и своим врачом и будет следовать их рекомендациям.

Ранее Джокович выступил против вакцинации от коронавируса.

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Теги: теннис, Новак Джокович, коронавирус
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