Димитров, игравший на турнире Джоковича, сдал позитивный тест на коронавирус
Болгарский теннисист Григор Димитров заболел коронавирусом. Об этом сообщил сам спортсмен.
“Всем привет! Я обращаюсь ко всем своим друзьям и поклонникам, чтобы поставить их в известность, что у меня диагностировали COVID-19.
Я должен удостовериться, что все, кто со мной контактировал, пройдут тест и примут все необходимые меры. Мне очень жаль, если я причинил кому-то вред. Я вернулся домой в Монако лечиться. Спасибо за поддержку, берегите себя“, - написал Димитров на своей странице в Instagram.
Отметим, что Димитров выступал на выставочном турнире Adria Tour, который организовывал Новак Джокович. Там теннисисты не соблюдали социальное дистанцирование и обнимались друг с другом после матчей.
Over the past few days... pic.twitter.com/NPMVgUS0Ve— Tumaini Carayol (@tumcarayol) June 21, 2020
Из-за положительного теста Григора на коронавирус финал соревнований между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым пришлось отменить.
Goran Ivanisevic has just announced on court that they have cancelled the final of the Adria Tour in Zadar, involving Djokovic, because Dimitrov tested postive for Covid-19. pic.twitter.com/8fcmCtC2IP— The Tennis Podcast (@TennisPodcast) June 21, 2020
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