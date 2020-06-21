Димитров, игравший на турнире Джоковича, сдал позитивный тест на коронавирус

Болгарин контактировал с рядом топ-теннисистов.

Болгарский теннисист Григор Димитров заболел коронавирусом. Об этом сообщил сам спортсмен.

“Всем привет! Я обращаюсь ко всем своим друзьям и поклонникам, чтобы поставить их в известность, что у меня диагностировали COVID-19.

Я должен удостовериться, что все, кто со мной контактировал, пройдут тест и примут все необходимые меры. Мне очень жаль, если я причинил кому-то вред. Я вернулся домой в Монако лечиться. Спасибо за поддержку, берегите себя“, - написал Димитров на своей странице в Instagram.

Отметим, что Димитров выступал на выставочном турнире Adria Tour, который организовывал Новак Джокович. Там теннисисты не соблюдали социальное дистанцирование и обнимались друг с другом после матчей.

Over the past few days... pic.twitter.com/NPMVgUS0Ve — Tumaini Carayol (@tumcarayol) June 21, 2020

Из-за положительного теста Григора на коронавирус финал соревнований между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым пришлось отменить.