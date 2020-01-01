Ястремская планирует выступить на US Open и турнирах в США

Украинка поделилась своими планами на сезон.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская хочет выступить на соревнованиях, которые состоятся в США после возобновления сезона.

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“100% я буду играть на турнирах Premier 5 в США и US Open, если их будут проводить“, - отметила украинка в комментарии btu.org.ua.

Ранее сообщалось, что Открытий чемпионат США пройдет в ранее запланированные сроки.