Переключиться на мобильную версию

Ястремская планирует выступить на US Open и турнирах в США

Комментариев: 0
Украинка поделилась своими планами на сезон.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская хочет выступить на соревнованиях, которые состоятся в США после возобновления сезона.

Читай также: ATP и WTA представили официальный календарь сезона

“100% я буду играть на турнирах Premier 5 в США и US Open, если их будут проводить“, - отметила украинка в комментарии btu.org.ua.

Ранее сообщалось, что Открытий чемпионат США пройдет в ранее запланированные сроки.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская, US Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь