Ястремская планирует выступить на US Open и турнирах в США
Украинка поделилась своими планами на сезон.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская хочет выступить на соревнованиях, которые состоятся в США после возобновления сезона.
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“100% я буду играть на турнирах Premier 5 в США и US Open, если их будут проводить“, - отметила украинка в комментарии btu.org.ua.
Ранее сообщалось, что Открытий чемпионат США пройдет в ранее запланированные сроки.
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