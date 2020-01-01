Серена Уильмс подтвердила свое участие на US Open
Американка выступит на турнире Большого шлема.
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс подтвердила, что сыграет на US Open.
“Я с нетерпением жду возможности вернуться в Нью-Йорк. Мне кажется, что организаторы проделает хорошую работу и сможет обеспечить должный уровень безопасности.
Конечно, я буду скучать по болельщикам, их поддержке, но это классные новости, я очень рада“, - цитирует спортсменку журналист Ник Маккарвел на своей странице в Twitter.
Ранее ATP и WTA представили официальный календарь сезона.
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