Серена Уильмс подтвердила свое участие на US Open

Американка выступит на турнире Большого шлема.

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс подтвердила, что сыграет на US Open.

“Я с нетерпением жду возможности вернуться в Нью-Йорк. Мне кажется, что организаторы проделает хорошую работу и сможет обеспечить должный уровень безопасности.

Конечно, я буду скучать по болельщикам, их поддержке, но это классные новости, я очень рада“, - цитирует спортсменку журналист Ник Маккарвел на своей странице в Twitter.

Ранее ATP и WTA представили официальный календарь сезона.