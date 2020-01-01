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Серена Уильмс подтвердила свое участие на US Open

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Американка выступит на турнире Большого шлема.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс подтвердила, что сыграет на US Open.

“Я с нетерпением жду возможности вернуться в Нью-Йорк. Мне кажется, что организаторы проделает хорошую работу и сможет обеспечить должный уровень безопасности.

Конечно, я буду скучать по болельщикам, их поддержке, но это классные новости, я очень рада“, - цитирует спортсменку журналист Ник Маккарвел на своей странице в Twitter.

Ранее ATP и WTA представили официальный календарь сезона.

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Теги: теннис, Серена Уильямс, US Open, Открытий чемпионат США
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