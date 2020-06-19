Отец Джоковича призвал Федерера завершить карьеру

Серб резко высказался в сторону соперника своего сына.

Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, считает, что швейцарцу Роджеру Федереру пора завершать карьеру.

“Как вы думаете, почему Федерер все еще играет? Представьте себе, 40-летний мужчина до сих пор играет в теннис, хотя отправиться домой и заняться более интересными вещами. Но Надаль и Новак дышат ему в спину, а Роджер просто не может принять тот факт, что они будут лучше, чем он.

Давай, мужик, расти детей, займись чем-то другим, катайся на лыжах, делай что-то. Теннис - это не вся жизнь, это лишь нынешнее хобби моего сына.

И чем бы он ни занялся по окончании карьеры, которая продлится еще два-три года, он будет в этом так же успешен, как в теннисе“, - цитирует Джоковича-старшего Sportklub.

Ранее Срджан раскритиковал болельщиков на Australian Open.