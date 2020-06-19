Отец Джоковича призвал Федерера завершить карьеру
Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, считает, что швейцарцу Роджеру Федереру пора завершать карьеру.
“Как вы думаете, почему Федерер все еще играет? Представьте себе, 40-летний мужчина до сих пор играет в теннис, хотя отправиться домой и заняться более интересными вещами. Но Надаль и Новак дышат ему в спину, а Роджер просто не может принять тот факт, что они будут лучше, чем он.
Давай, мужик, расти детей, займись чем-то другим, катайся на лыжах, делай что-то. Теннис - это не вся жизнь, это лишь нынешнее хобби моего сына.
И чем бы он ни занялся по окончании карьеры, которая продлится еще два-три года, он будет в этом так же успешен, как в теннисе“, - цитирует Джоковича-старшего Sportklub.
Ранее Срджан раскритиковал болельщиков на Australian Open.
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