Джокович: Рад, что турниры Большого шлема состоятся

Серб надеется, что все теннисисты смогут приехать на соревнования.

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал информацию о возобновлении сезона в августе.

“Невероятно рад, что турниры, особенно Шлемы, все-таки проведут. Уверен, многие были настроены скептически, особенно если говорить о соревнованиях в США с учетом того, через что прошла эта страна во время пандемии. Я был среди тех, кто сомневался, что турнир вообще состоится.

Мы очень рады, что теннис возобновится. Очень важно, что у нас будет возможность играть, работать, что игроки смогут соревноваться. Будучи профессионалами, мы любим спорт, это наша страсть. Скучаем по турнирам, по путешествиям, по тому, чтобы быть частью тура.

Правила и ограничения сейчас жесткие. Некоторые игроки, прежде всего из Южной Америки, не могут покинуть пределы своих стран, чтобы приехать в Штаты.

Надеюсь, ситуация изменится. У нас еще есть время. Надеюсь, все игроки, попадающие на турнир по рейтингу, будут в равных условиях и смогут прилететь в США и соревноваться“, - цитирует теннисиста Eurosport.

Ранее ATP и WTA представили официальный календарь сезона.