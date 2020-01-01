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Джокович: Рад, что турниры Большого шлема состоятся

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Серб надеется, что все теннисисты смогут приехать на соревнования.
Новак Джокоыич
Новак Джокоыич
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал информацию о возобновлении сезона в августе.

“Невероятно рад, что турниры, особенно Шлемы, все-таки проведут. Уверен, многие были настроены скептически, особенно если говорить о соревнованиях в США с учетом того, через что прошла эта страна во время пандемии. Я был среди тех, кто сомневался, что турнир вообще состоится.

Мы очень рады, что теннис возобновится. Очень важно, что у нас будет возможность играть, работать, что игроки смогут соревноваться. Будучи профессионалами, мы любим спорт, это наша страсть. Скучаем по турнирам, по путешествиям, по тому, чтобы быть частью тура.

Правила и ограничения сейчас жесткие. Некоторые игроки, прежде всего из Южной Америки, не могут покинуть пределы своих стран, чтобы приехать в Штаты.

Надеюсь, ситуация изменится. У нас еще есть время. Надеюсь, все игроки, попадающие на турнир по рейтингу, будут в равных условиях и смогут прилететь в США и соревноваться“, - цитирует теннисиста Eurosport.

Ранее ATP и WTA представили официальный календарь сезона.

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Теги: теннис, Новак Джокович, Ролан Гаррос, US Open
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