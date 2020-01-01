Завацкая пробилась в финал турнира во Франции

В финальном матче Завацкой предстоит сыграть со 174-й ракеткой мира.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая обеспечила себе место в финале выставочного турнира European Women’s Pro Tennis Series во Франции.

В борьбе за путевку в финальный матч наша соотечественница одолела представительницу Франции Диан Парри (315-я ракетка мира) со счетом 6-0, 6-4.

В заключительной матче Завадской предстоит противостоять Клоэ Паке, которая является 174-й в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что Катарина Завацкая провела совместную тренировку с Элиной Свитолиной.