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Завацкая пробилась в финал турнира во Франции

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В финальном матче Завацкой предстоит сыграть со 174-й ракеткой мира.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
btu.org.ua

Украинская теннисистка Катарина Завацкая обеспечила себе место в финале выставочного турнира European Women’s Pro Tennis Series во Франции.

В борьбе за путевку в финальный матч наша соотечественница одолела представительницу Франции Диан Парри (315-я ракетка мира) со счетом 6-0, 6-4.

В заключительной матче Завадской предстоит противостоять Клоэ Паке, которая является 174-й в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что Катарина Завацкая провела совместную тренировку с Элиной Свитолиной.

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Теги: теннис, Катарина Завацкая, выставочный турнир
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Источник: btu.org.ua

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