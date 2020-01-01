Переключиться на мобильную версию

Скандальный теннисист назвал главу АТР картошкой

Комментариев: 0
Ник Кирьос в очередной раз привлек к себе внимание.
Ник Кирьос
Ник Кирьос
Getty Images

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на слова главы АТР Андреа Гауденци, который заявил, что создание нового календаря мужских турниров на этот сезон является совместной работой организации и теннисистов.

“Отлично, друг, ты действительно позаботился об игроках на протяжении последних месяцев. Серьезно? Офигеть, а как насчет реальной совместной работы с игроками, картошка?“, - написал теннисист на своей странице в Twitter.

Ранее ATP и WTA представили официальный календарь сезона.

Поделись:
Теги: теннис, Ник Кирьос, ATP, Андреа Гауденци
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь