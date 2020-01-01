Скандальный теннисист назвал главу АТР картошкой

Ник Кирьос в очередной раз привлек к себе внимание.

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на слова главы АТР Андреа Гауденци, который заявил, что создание нового календаря мужских турниров на этот сезон является совместной работой организации и теннисистов.

“Отлично, друг, ты действительно позаботился об игроках на протяжении последних месяцев. Серьезно? Офигеть, а как насчет реальной совместной работы с игроками, картошка?“, - написал теннисист на своей странице в Twitter.

Ранее ATP и WTA представили официальный календарь сезона.