Скандальный теннисист назвал главу АТР картошкой
Ник Кирьос в очередной раз привлек к себе внимание.
Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на слова главы АТР Андреа Гауденци, который заявил, что создание нового календаря мужских турниров на этот сезон является совместной работой организации и теннисистов.
“Отлично, друг, ты действительно позаботился об игроках на протяжении последних месяцев. Серьезно? Офигеть, а как насчет реальной совместной работы с игроками, картошка?“, - написал теннисист на своей странице в Twitter.
Ранее ATP и WTA представили официальный календарь сезона.
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