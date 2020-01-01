Ролан Гаррос пройдет со зрителями
Организаторы пока не знают, сколько болельщиков сможет принять турнир.
Открытый чемпионат Франции пройдет со зрителями. Об этом сообщает Reuters.
“Турнира без болельщиков точно не будет. Пока нет окончательного решения о количестве зрителей, оно будет принято совместно с государственными органами.
75 игроков из топ-100 сейчас находятся в Европе, и я уверен, что они подойдут к турниру в хорошей форме“, - заявил президент Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли.
Напомним, Ралон Гаррос должен пройти с 21 сентября по 11 октября.
Ранее ATP и WTA представили официальный календарь сезона.
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