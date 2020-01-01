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ATP и WTA представили официальный календарь сезона

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Теннисный сезон возобновится в августе.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Организаторы АTP и WTA представили официальный календарь своих туров, который был изменен из-за пандемии коронавируса.

Соревнования среди мужчин планируется возобновить 14 августа турниром в Вашингтоне. Последним туром станет Ролан Гаррос, который начнется 27 сентября.

Вашему вниманию полный календарь мужского сезона:

14 августа – Вашингтон
22 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)
31 августа – US Open 
8 сентября – Китцбюэль 
13 сентября – Мадрид
20 сентября – Рим
27 сентября – Ролан Гаррос

Женский теннис планируют возобновить 3 августа в Палермо, а завершить - 23 ноября в Гуанчжоу.  

Вашему вниманию полный календарь женского сезона:

3 августа – Палермо
10 августа – уточняется
21 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)
31 августа – US Open
7 сентября – Стамбул
14 сентября – Мадрид
21 сентября – Рим, Страсбург
28 сентября – Ролан Гаррос
5 октября – Сеул
12 октября – Пекин
19 октября – Ухань, Наньчан
26 октября – Чжэнчжоу, турнир будет объявлен позднее
2 ноября – ВТБ Кубок Кремля, Токио
9 ноября – Итоговый турнир
16 ноября – Малый итоговый турнир
23 ноября – Гуанчжоу

Ранее сообщалось, что Стаховский разгромил Стипича на выставочном турнире в Сербии.

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Теги: WTA, АTP, теннис
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