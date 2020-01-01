ATP и WTA представили официальный календарь сезона

Теннисный сезон возобновится в августе.

Организаторы АTP и WTA представили официальный календарь своих туров, который был изменен из-за пандемии коронавируса.

Соревнования среди мужчин планируется возобновить 14 августа турниром в Вашингтоне. Последним туром станет Ролан Гаррос, который начнется 27 сентября.

Вашему вниманию полный календарь мужского сезона:

14 августа – Вашингтон

22 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)

31 августа – US Open

8 сентября – Китцбюэль

13 сентября – Мадрид

20 сентября – Рим

27 сентября – Ролан Гаррос

Женский теннис планируют возобновить 3 августа в Палермо, а завершить - 23 ноября в Гуанчжоу.

Вашему вниманию полный календарь женского сезона:

3 августа – Палермо

10 августа – уточняется

21 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)

31 августа – US Open

7 сентября – Стамбул

14 сентября – Мадрид

21 сентября – Рим, Страсбург

28 сентября – Ролан Гаррос

5 октября – Сеул

12 октября – Пекин

19 октября – Ухань, Наньчан

26 октября – Чжэнчжоу, турнир будет объявлен позднее

2 ноября – ВТБ Кубок Кремля, Токио

9 ноября – Итоговый турнир

16 ноября – Малый итоговый турнир

23 ноября – Гуанчжоу

Ранее сообщалось, что Стаховский разгромил Стипича на выставочном турнире в Сербии.